Москва, 20 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Вознаграждение за победу на российской Параолимпиаде в Подмосковье составит четыре миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал 20 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

paralymp.ru Параолимпийские игры

«Установить денежное вознаграждение российским спортсменам по итогам выступлений на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и открытых Всероссийских спортивных соревнованиях по видам спорта, включенным в программу XV Параолимпийских летних игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, или по результатам международных соревнований, на которых осуществлялся отбор на указанные игры, в размере: 4 миллиона рублей — за золотую медаль; 2,5 миллиона рублей — за серебряную медаль; 1,7 миллиона рублей — за бронзовую медаль», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, ранее российских паралоимпийцев лишили возможности участвовать в Параолимпиаде-2016 в Рио. Российские власти впоследствии заявили о том, что автономные соревнования между спортсменами пройдут в Подмосковье.