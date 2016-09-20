Москва, 20 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала ВТБ в связи с пересмотром правил заключения сделок на бирже. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщила пресс-служба банка.

ksonline.ru ВТБ

В сообщении финансовой организации говорится, что биржевые сделки, привлекшие внимание CFTC, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и ранее никаких претензий не вызывали.

«Но около года назад Комиссия подала иск против одного из западных банков, вменяя ему серьезные обвинения при проведении транзакций, — говорится в сообщении. — Скорее всего, этот прецедент заставил CFTC пересмотреть практику совершения подобных сделок на бирже и впоследствии ввести запрет на адресные операции внутри одной группы».

Как отметили в пресс-службе, после изменения правил CFTC решила не признавать корректной работу ВТБ по некоторым ранее заключенным сделкам.

«Принимая во внимание тот факт, что Чикагская биржа ранее допускала такие торги, а ВТБ активно сотрудничал с Комиссией, банк был оштрафован на минимально возможную сумму», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) обвиняет АО «Банк ВТБ» и VTB Capital в фиктивных сделках и назначила штраф в 5 млн долларов.

Читайте также: Комиссия по торговле фьючерсами США оштрафовала ВТБ на $5 млн