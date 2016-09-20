Владимир, 20 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Во Владимирской области в общей сложности было испорчено 23 тысячи избирательных бюллетеней на выборах в Госдуму РФ, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального избиркома. Таким образом, в недействительными оказались 2,6% всех бюллетеней, выданных людям.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Больше всего испорченных избирательных документов во Владимирском избирательном округе №79. Тут недействительными признаны 7,4 тысячи бюллетеней. Их процент составил 3,3%. В Суздальском одномандатном округе испорчено 6,7 тысячи бюллетеней, или 3,1%.

Намного меньше недействительных бюллетеней при голосовании за партии. Всего здесь в двух округах испортили документы 8,9 тысячи человек. Процент испорченных документов составил 2%.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Госдуму РФ прошли 18 сентября. Во Владимирской области явка составила 38,4%. Причем, минимальная явка была в Гусь-Хрустальном (31,4%), а максимальная — в Муромском районе (57%).

Победила на выборах «Единая Россия», за которую проголосовали 45,2% избирателей. На втором месте — ЛДП с результатом 18%. На третьем — КПРФ, за которую отдали голоса13% жителей. Также пятипроцентный барьер перешагнула «Справедливая Россия», которая получила 7,6%.

В одномандатных округах также победили представители «Единой России». В 79-м округе первое место занял Игорь Игошин (53%), в 80-м округе — Григорий Аникеев (64,7%).

В день голосования в избирком поступили 4 жалобы.