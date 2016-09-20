Москва, 20 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Персональный состав нижней палаты парламента сменится примерно на 50%, заявил спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Персональный состав Госдумы сменился или лучше сказать сменится, потому что мы об этом сможем говорить в настоящем времени после того, как официальные итоги будут подведены. Персональный состав сменится примерно на половину, в разных фракциях по-разному», — заявил Нарышкин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

В России 18 сентября состоялись выборы в Госдуму, они прошли по смешанной системе: 225 мандатов получат представители победивших партий, еще 225 — одномандатники. «Единая Россия» получила конституционное большинство.