Челябинск, 20 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Южноуральский городской суд приговорил жителя Магнитогорска 1960 года рождения к 8 годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере. Наркодилер со стажем попался на транспортировке партии героина в 400 граммов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

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В декабре 2015 года, дважды судимый магнитогорец, отбывший общий срок 9 лет лишения свободы, лишь после двух месяцев освобождения, узнал место расположения крупной партии наркотических веществ, спрятанных в тайнике. Из схрона рецидивист взял 400 граммов героина, и затем перепрятал в другие тайники, размещенные за 200 километров от предыдущего места хранения. Преступник разделил наркотик на части и спрятал в тайники под Южноуральском, и в Еткульском районе. В момент следования к очередному месту хранения наркотика рецидивиста задержали с поличным сотрудники УФСБ по Челябинской области.

Южноуральский городской суд рассмотрел материалы по делу и признал жителя Магнитогорска виновным в совершении преступления по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Наркодилер-рецидивист ближайшие 8 лет проведет в колонии строгого режима.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, такой же срок в конце августа 2016 года получил 30-летний житель Челябинска. Он пытался по почте получить один килограмм гашиша, 15 грамм амфетамина, и некоторое количество «экстази». Несмотря на то, что бандероль с запрещенными наркотическими веществами была отправлена из Москвы в Челябинск на подставное лицо, сотрудники УФСБ региона выявили преступную схему и задержали наркодилера. После следственных мероприятий Ленинский районный суд Челябинска признал его виновным по тем же самым пунктам обвинения: по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).