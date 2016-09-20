Санкт-Петербург, 20 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. На выборах Законодательного собрания Ленинградской области, состоявшихся в Единый день голосования, чуть более 3% выданных избирательных бюллетеней оказались испорчены и были признаны недействительными. Это следует из последних данных по итогам выборов на сайте Леноблизбиркома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Согласно им, на выборах в областной парламент 18 сентября по партийным спискам пришедшим голосовать гражданам было выдано 526 596 бюллетеней. Чуть более тысячи бюллетеней не добрались до урн и были по каким-то причинам унесены избирателями.

Из опущенных в прорезь ящика для голосования 525 528 бюллетеней 16 204 бюллетеня были признаны недействительными, что составляет 3,08% от числа обнаруженных в урнах документов.

Напомним, в соответствие со статьей 42 областного закона о выборах Заксобрания, «недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах, расположенных напротив фамилий кандидатов, кратких наименований политических партий (их региональных отделений), или в которых отметки проставлены более чем в одном квадрате».

На выборах в Госдуму в Ленобласти доля недействительных бюллетеней в избирательных округах региона составила 3,14%. Выше среднего (3,45%) она оказалась в Волховском избирательном округе. Около 1% от числа выданных бюллетеней на думских выборах в Ленобласти не попали в избирательные урны и, по всей видимости, были унесены избирателями.

Напомним, активность избирателей в 47-м регионе составила 43,82%. По итогам обработки 100% бюллетеней первое место на выборах в Законодательное собрание Ленинградской области заняла «Единая Россия», получив 51,24% голосов по партийным спискам и выиграв все 25 мандатов в мажоритарных округах.

Второе место в парламенте региона досталось ЛДПР 14,66%, третье — «Справедливой России» (12,8%), на последнем месте с 12,49% оказалась КПРФ. Партии «Яблоко» и «Родина» не смогли преодолеть 5%-ный барьер, набрав 3,71% и 2,26% соответственно. Таким образом, только четыре партии будут представлены в ближайшие пять лет в парламенте Ленобласти.

На думских выборах «Единая Россия» получила все три мандата в одномандатных округах и собрала более 50% голосов по партийным спискам.