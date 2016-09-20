Киев, 20 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Министр энергетики Украины Игорь Насалик и председатель правления государственной корпорации CNBM International Corporation КНР Цзыньсон Чжан подписали Меморандум о сотрудничестве.

mpe.kmu.gov.ua Китайско-украинские переговоры

Об этом сообщает пресс-служба украинского ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Министерство и СNBM договорились объединить усилия в двустороннем сотрудничестве с целью стимулирования развития энергетического сектора экономики и выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества в энергетической отрасли», — говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, планируется проведение регулярных консультаций с целью обмена информацией и опытом перспективного законодательства в энергетической отрасли обоих государств.

«Также стороны договорились об обмене информацией о возможности участия в перспективных проектах на территории Украины и КНР, развитии научно-технического потенциала в рамках инвестиционных проектов, способствовать воплощению передового опыта и созданию новых рабочих мест в рамках поддержки этих проектов», — сообщает пресс-служба украинского Минэнерго.