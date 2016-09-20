Москва, 20 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России, невролог и нейрофизиолог Вероника Скворцова во время полёта в Нью-Йорк, где она будет принимать участие в сессии 71 Генеральной Ассамблеи ООН, успешно применила свои медицинские навыки: министр оказала первую помощь потерявшей сознание 47-летней женщине, передаёт Life.

government.ru Вероника Скворцова

ЧП произошло сегодня, 20 сентября, на борту самолёта во время полёта. Комментируя случившееся, Скворцова отметила, что она заподозрила у женщины инсульт.

«Женщина 47 лет находилась в бессознательном состоянии с признаками очагового поражения мозга, нитевидным пульсом, неопределяемым артериальным давлением. Ситуация была оценена как резкое ухудшение мозгового обращения на фоне системных изменений в гемодинамике», — сказала она.

Скворцова пояснила, что у неё были с собой нейропротекторы, позволившие быстро стабилизировать состояние пациентки. Через полчаса она уже вышла из бессознательного состояния.