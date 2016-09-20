Красногорск, 20 сентября, 2016, 15:11 — ИА Регнум. В Московской области границы обрели два государственных природных заказника и памятник природы областного значения. На территории каждого из них произрастают краснокнижные растения и живут редкие виды животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.

«Изобразительное искусство». Москва. 1987 Бабочки Мнемозина и Сенница геро. Художник Н. М. Диева.

На кадастровый учет поставлены заказники «Озеро Воймежное и прилегающие карьеры» в Шатурском районе, «Остепненные склоны и балочные леса по правому берегу долины реки Осетрик» в Зарайском районе и памятник природы «Аллея в квартале 19 Преснецовского лесничества» в Можайском муниципальном районе.

Как отмечают специалисты-биологи, в каждой из трех ООПТ можно встретить 29 видов флоры и фауны, включенных в Красные книги России и Московской области, и других редких видов животных и растений.

Среди растений наибольшую ценность представляют лиственницы и кедры в Преснецовском лесничестве, высаженные еще в XIX веке и достигающие высоты 28 метров. Из наиболее редких видов фауны в ООПТ обитают бабочки сенницы геро, а также шмеля конфузуса, встречающегося в долине реки Осетрик.

После обретения четких границ на территории особо охраняемых зон вводится режим особой охраны, который подразумевает запрет на вырубку деревьев и разведение костров, строительство, обустройство туристических стоянок и перемещение автотранспорта вне дорог общего пользования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также в сентябре в области статус памятника природы областного значения получил природный комплекс озер Круглое, Долгое, Нерское, расположенные в одноименном заказнике в Дмитровском районе.