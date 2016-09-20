Москва, 20 сентября, 2016, 14:54 — ИА Регнум. По итогам прошедшей избирательной кампании можно констатировать полный провал практически всех оппозиционных партий. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 сентября заявил президент Российской ассоциации политических консультантов, президент АСК «Никколо М» Игорь Минтусов на шестом заседании Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные».

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«Единая Россия» не сделала никаких ошибок. Основная неудача связана с содержательным провалом оппозиции», — заявил Минтусов.

«Оппозиция не дала понятный месседж избирателям, и это в том числе явилось причиной достаточно невысокой явки. А тот месседж, который был внятным, — например, у ПАРНАС об отставке Владимира Путина — оказался непопулярен. Показательный кейс для историков в будущем», — подчеркнул он.

В то же время достаточно непопулярной оказалась и крайне агрессивная версия «внешне шовинистического месседжа» партии «Родина», подчеркнул эксперт, приведя в пример выступления Игоря Коротченко и других представителей партии.

Совершенно предсказуем оказался провал «Яблока», продолжил он: «Классика как не надо вести избирательную кампанию. (Ее история) подошла к логическому концу — меньший процент за все годы».

В целом выборы продемонстрировали, что «в обществе по-прежнему происходит сильная дифференциация», заявил Минтусов.

«В Санкт-Петербурге проголосовало 20% за условно три либеральные партии, в Москве проголосовало 15% за три либеральные партии, в среднем в регионах — около 3%», — констатировал он.

Этот факт ставит заново вопрос «о старой версии национальной идеи и национальном диалоге, которая должна выравнивать такие регионы в теории, если идет речь о создании мощного единого государстваа в исконном значении слова», — заключил Минтусов.

20 сентября 2016 года в пресс-центре ИА REGNUM проходит шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные». В ходе мероприятия участники обсуждают, реализовались ли в ходе избирательной кампании запросы граждан, в частности, на новые лица, на новую повестку дня, на прямую коммуникацию с кандидатами.