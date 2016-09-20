Москва, 20 сентября, 2016, 14:48 — ИА Регнум. Штамп «взбесившийся принтер» не привязался в Госдуме, считает председатель нижней палаты парламента VI созыва Сергей Нарышкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«На обиженных воду возят, а потом зубоскалы всегда найдутся, даже самые святые поводы могут быть предметом для таких шуток, даже такой повод как права человека на жизнь», — отметил он, указав на карикатуры, которые появились в одном западном издании после крушения авиалайнера над Синаем.

«Штамп не привязался. Он не соответствовал действительности», — заявил Нарышкин в эфире радио «Комсомольская правда». Депутат напомнил, что в Госдуму было внесено 7100 законопроектов, из них принято 2200.

Кроме того, зачастую интенсивность работы говорит о необходимости дополнять нормативную базу, существующее правовое поле. «Иногда необходимо работать оперативно», — говорит парламентарий, в качестве примера он привел ситуацию с воссоединением Крыма с Россией, когда необходимо было оперативно интегрировать новый регион в правовое поле России. «Медлить было нельзя», — подчеркнул Нарышкин.