Великий Новгород, 20 сентября, 2016, 14:47 — ИА Регнум. В Новгородской области «Единая Россия» одержала 100-процентную победу на выборах в органы местного самоуправления, состоявшихся 18 сентября. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационном отделе городской думы, на дополнительных выборах в думу Великого Новгорода пятого созыва по одномандатному избирательному округу №14 победил Юрий Весельев — он получил в свою поддержку 32,05% голосов.

photokzn.ru Флаги России и партии «Единая Россия»

Это место в гордуме стало вакантным после назначения Юрия Пшеницына на пост первого заместителя мэра Великого Новгорода.

«Также от нашей партии избрано трое глав сельских поселений и пять депутатов советов поселений. Это 100% победа на выборах в органы местного самоуправления», — заявила секретарь Новгородского регионального отделения «Единой России» Елена Писарева.

В Выбитском сельском поселении Солецкого района на выборах главы победил Юрий Игнатьев, в Трегубовском сельском поселении Чудовского района — Сергей Алексеев, в Березовикском сельском поселении Окуловского района — Владимир Ульянов.

На повторных и дополнительных выборах депутатов совета депутатов Костковского сельского поселения Валдайского района третьего созыва по семимандатному избирательному округу №1 победили Нина Алексеева («Справедливая Россия») и единороссы Антон Иванов и Юрий Соболев.

На дополнительных выборах депутатов совета депутатов Угловского городского поселения Окуловского района второго созыва по пятимандатному избирательному округу №2 — единороссы Владислав Бомбин и Алексей Егоров.

На повторных выборах депутата совета депутатов Калининского сельского поселения Мошенского района второго созыва по десятимандатному избирательному округу №1 победу одержал глава Мошенского района Алексей Кондратьев («Единая Россия»).

Напомним, что именно этот район продемонстрировал самую высокую явку на выборах — 61,42% по данным на 18:00 18 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Единая Россия» получит большинство и в новом составе регионального парламента. Из 32 депутатов Новгородской областной думы в ней будет 14 единороссов-одномандатников и, по предварительным оценкам, ещё семь депутатов, прошедших по списку партии.