Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум.



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В Ростове-на-Дону секретарь избирательного участка №1958, на котором произошел вброс бюллетеней на выборах в Госдуму РФ седьмого созыва, оказалась на больничной койке. Медицинская помощь женщине понадобилась после того, как она узнала о своей предполагаемой причастности к совершению уголовного преступления, передает корреспондент ИА REGNUM 20 сентября.

Женщине стало плохо во время подсчета голосов на участке. Но проводить процедуру до конца не было необходимости, так как в итоге голосование на УИК №1958 было аннулировано.

Напомним, что в единый день голосования на канале YouTube появилось видео, снятое на камеры видеонаблюдения. На кадрах зафиксирован момент вброса бюллетеней в оба ящика. По прибытии правоохранителей и членов вышестоящей избирательной комиссии урны были опечатаны.

Следователи возбудили по данному факту уголовное дело по двум статьям — ч. 1 ст. 142 УК РФ («Фальсификация избирательных документов») и ст. 142.1 УК РФ («Фальсификация итогов голосования»). По официальной версии, преступление было совершено в период с 12:00 до 13:00. При этом секретарь УИК действовала по предварительному сговору с членами комиссии. За каких кандидатов были заранее проставлены отметки, не уточняется.

Позже глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала признать голосование на этом участке недействительным.

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