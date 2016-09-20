Москва, 20 сентября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Сегодня, 20 сентября, стартовало летно-тактическое учение с экипажами морской авиации, которые отработают перехваты и уничтожение реальных воздушных целей, осуществят поиск подводных лодок условного противника и выполнят практические бомбометания в морских и наземных полигонах.

Леонид Блинов. Смотр Балтийского флота на Транзундском рейде. 1896 год

Цель учения — повышение уровня выучки военнослужащих авиационных воинских частей БФ при выполнении задач по предназначению, а также совершенствование тактики применения морской авиации.

В ходе учения будет разыграно порядка 15 тактических эпизодов с отработкой задач по предназначению. Все учебно-боевые задачи экипажи морской авиации БФ будут выполняться как в дневное, так и в ночное время.

В учении принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 20 истребителей Су-27, фронтовых бомбардировщиков Су-24, транспортно-боевых и корабельных вертолетов Ми-24, Ми-8 и Ка-27, а также военно-транспортных самолетов Ан-26.

Читайте также: Армейская авиация в Санкт-Петербурге поднята по учебной тревоге

Как сообщало ИА REGNUM, на авиабазе армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), находящейся в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, объявлена высшая степень боевой готовности в связи с началом летно-тактических учений,