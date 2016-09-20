Элиста, 20 сентября, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Калмыкии для вышедших на пенсию жителей республики определили финансовый минимум для проживания на 2017 год. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики 20 сентября, соответствующий закон подписал глава Калмыкии Алексей Орлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Так, согласно документу, прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 7667 рублей. Это на 141 рубль больше, чем на сегодняшний день. Пока для проживания пенсионерам достаточно 7526 рублей.

Напомним, в 2015 году этот показатель составлял 6327 рублей. В текущем году неработающие получатели пенсий, чей совокупный материальный доход не достигает 7526 рублей, получают ежемесячную федеральную социальную доплату к пенсии до этой величины. Право на такую доплату кроме представителей старшего поколения имеют дети-инвалиды, а также дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца по линии ПФР.

Как отметила начальник отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Калмыкии Лариса Жакарис, размер федеральной социальной доплаты индивидуален для каждого пенсионера, в зависимости от того, какой именно суммы не хватает до прожиточного минимума.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, а также ежемесячные денежные выплаты, включая стоимость набора социальных услуг, дополнительное материальное обеспечение и другие меры социальной поддержки, установленные законодательством субъектов Российской Федерации в денежном выражении — оплата за телефон, проезд, жилищно-коммунальные услуги, квартплата за счет средств регионального бюджета.

В текущем году федеральную социальную доплату к пенсии получают около 7,8 тыс. жителей Калмыкии.

Добавим, что на второй квартал 2016 года величина прожиточного минимума в Республике Калмыкия в расчете на душу населения была установлена на уровне 8522 рубля, для трудоспособного населения — 8907 рублей, пенсионеров — 6835 рублей, детей — 8651 рубль.