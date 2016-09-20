Екатеринбург, 20 сентября, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Культурно-развлекательном комплексе «Уралец» (Екатеринбург) один из футбольных фанатов, приехавший в столицу Среднего Урала на матче между ФК «Автомобилист» (Екатеринбург) и СКА (Санкт-Петербург), повёл себя агрессивно и после того, как сотрудники правоохранительных органов скрутили его, прокусил одному из полицейских штаны и правую ногу. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Екатеринбурга, передаёт Life.

geralt Разъяренный

Матч состоялся накануне, 19 сентября. Болельщика не пустили на стадион, потому что он неподобающим образом вёл себя ещё при входе: мужчина нецензурно ругался, пытался завязать потасовку, кидался попадавшимися под руку предметами. На это отреагировали сотрудники полиции: агрессивный фанат был задержан.

«Вскоре стражам порядка пришлось его скрутить. Тогда 28-летний Николай Г. пустил в ход необычное оружие — зубы», — говорится в сообщении. Болельщик укусил младшего лейтенанта Константина Ю. за правую ногу, порвав ему штаны.

Мужчина сообщил, что он — уроженец города Боровичи (Новгородская область) и в настоящее время, работая и проживая в Санкт-Петербурге, является футбольным арбитром Российского футбольного департамента судейства.

В футбольной коллегии подтвердили, что этот человек раньше был арбитром матчей Новгородской областной лиги. В Екатеринбурге по факту случившегося проводится доследственная проверка.