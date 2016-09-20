Москва, 20 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Очередные мероприятия по дотационной поддержке убыточных регионов будет и дальше способствовать росту разрыва в доходах между различными субъектами Федерации. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 20 сентября зампред правления «Локо-Банка» Андрей Люшин, комментируя намерения правительства перераспределить часть доходов от налога на прибыль в пользу беднейших регионов.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

«На фоне сокращения субсидий регионам эта мера — лишь попытка хоть как-то смягчить удар по субъектам Федерации, которые в кризис оказались в сложной ситуации, особенно на фоне резкого увеличения долговой нагрузки», — отметил эксперт. По его словам, единственный способ сократить разрыв в доходах между регионами — это реанимировать экономику беднейших субъектов за счет стимулирующих мер и предоставления льготных средств местным предприятия., «Простая же дотационная поддержка так и будет способствовать растущему разрыву в доходах бюджетов разных регионов», — подчеркнул он.

Правительство считает необходимым перераспределение региональной части налога на прибыль в пользу наиболее дотационных субъектов Федерации. Об этом говорится в проекте «Основ государственной политики регионального развития до 2025 года», разработанном под эгидой правительства. Предполагается, что из региональных 18% налоговых отчислений три года в федеральный бюджет будет направляться 1% ставки. Исходя из данных на 2016 год, эта мера даст федеральному бюджету 117 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».