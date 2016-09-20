Ташкент, 20 сентября, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Республики Узбекистан, премьер-министр республики Шавкат Мирзиёев 18 сентября посетил ряд районов города Ташкента с инспекцией, сообщает МИД Узбекистана.

Ian Burt Увольнение

Шавкат Мирзиёев посетил Чиланзарский и Юнусабадский районы столицы, где ознакомился с ходом строительства новых дорог и подготовки жилых массивов, многоэтажных домов и объектов социальной сферы к осенне-зимнему сезону.

В ходе осмотра он поручил руководителям соответствующих министерств и ведомств решить вопросы касательно завершения строительства двух станций Юнусабадской линии метро, работы на которых долгие годы были заморожены.

Врио президента также обсудил с чиновниками «вопросы создания еще более комфортных условий для населения, повышения культуры торговли, расширения удобств для семейного досуга в торговых комплексах»,

Вместе с этим, за систематическое отставание и серьезные недостатки в работе от занимаемых должностей освобождены хоким (глава администрации) Мирзо-Улугбекского района Шомансур Ахмедов и начальник управления внутренних дел района Саидакбар Пулатов.

«Серьезно предупреждены руководители ряда ответственных ведомств района — прокурор Тимур Нормухаммедов, руководитель государственной налоговой инспекции Абдурауф Каримов», — говорится в документе.

Руководству хокимиятов города Ташкента и районов поручено «устранить выявленные недостатки, провести всесторонне тщательную подготовку к осенне-зимнему сезону, создать еще более благоприятные условия для населения, обеспечить своевременное и качественное выполнение программ по строительству и благоустройству».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев на прошлой неделе посетил Джизакскую область республики и уволил ряд областных чиновников.