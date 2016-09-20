Оренбург, 20 сентября, 2016, 14:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области 194 муниципальных депутата по различным причинам отказались представить сведения о доходах. Среди доводов — объективные трудности с получением справок о доходах от всех источников и нежелание публиковать сведения о доходах. Об этом на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции сообщил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора и правительства Оренбургской области Дмитрий Кулагин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Л. Голованов. Депутат — слуга народа! 1947

Новшество в декларационной кампании привело к массовому сложению полномочий. Из 194 депутатов 12 депутатов городских округов и районов и 59 депутатов сельских поселений уже сложили полномочия. В отношении остальных 123 депутатов вопрос о сложении полномочий на стадии рассмотрения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона, все 194 депутата работали или работают на неосвобожденной основе.

Стоит отметить, с 2016 года Федеральным законом «О противодействии коррупции» предусмотрена обязательная отчетность депутатов всех уровней о своих доходах, имуществе, имущественных обязательствах и расходах, а также о доходах и имущественном положении членов их семей.

Добавим, что региональная прокуратура, отчитываясь о работе надзорного ведомства, сообщила о несоблюдении депутатами закона «О противодействии коррупции». В частности, в первом полугодии 2016 года нарушения выявлены в Бузулукском, Домбаровском районах. Депутаты неверно отражали сведения о доходах семей.

К окончанию декларационной кампании о доходах отчиталось 9094 государственных имуниципальных служащих, депутатов Законодательного собрания области и представительных органов местного самоуправления, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, руководители госорганизаций и другие.

Дмитрий Кулагин отметил, что декларационная кампания столкнулась с рядом трудностей, которые требуют решения. В настоящее время в Государственную думу внесен проект закона, который предполагает предоставление сведений только депутатами, работающими на постоянной основе.

Массовое сложение полномочий может привести к неправомочности составов советов депутатов. На что также указал вице-губернатор.