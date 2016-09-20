Москва, 20 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Власти Москвы планируют реализовать через Единую торговую площадку города банно-оздоровительные комплексы «Переделкино», «БОК на Дубнинской и «Некрасовские бани». Как сообщает пресс-служба департамента столицы по конкурентной политике, инвесторов приглашают к участию в аукционах по приватизации 100% акций трех зданий.

Александр Михайлович Герасимов. В бане

В департаменте уточнили, что комплекс «Переделкино» располагается по адресу улица Шолохова, дом 5, «БОК на Дубнинской» находится на улице Дубнинская, дом 6, а «Некрасовские бани» — на улице 1-я Вольская, дом 26. «Суммарная стоимость трех договоров купли-продажи составляет порядка 316 млн рублей», — сообщили в ведомстве, добавив, что аукционы пройдут 11 ноября 2016 года назначение для зданий свободное.

Директор департамента оценки компании «ФинЭкспертиза» Алексей Баскаков сообщил, что инвесторов должно заинтересовать такое предложение. «Покупка объектов может быть привлекательна как сетевым, так и частным независимым инвесторам. Впрочем, нельзя исключать и такого сценария, как перепрофилирование объектов», — пояснил эксперт.

Напомним, банные комплексы на севере, юго-востоке и в новой Москве планировали продать еще в июне 2016 года. Как сообщала пресс-служба департамента по конкурентной политике столицы, стартовая стоимость пакетов акций варьируется от 77 до 125 миллионов рублей.