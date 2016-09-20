Москва, 20 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Спикер Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин считает, что нижняя палата парламента не должно злоупотреблять нормой о лишении мандатов депутатов-прогульщиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

«Депутаты — не школьники, а пленарное заседание — не урок, термин прогульщики здесь не подходит», — указал Нарышкин в эфире радио «Комсомольской правды».

Парламентарий напомнил, что Госдума приняла поправку, которая позволяет политическим фракциям и профильным комитетам вносить на рассмотрение предложения о лишении того или иного депутата мандата, если он систематически не выполняет свои обязанности. Был зафиксирован первый случай, когда депутат на этом основании был лишен мандата — Илья Пономарев.

«Это норма правильная и надеюсь, она будет иметь профилактический характер. Я не хотел бы, чтобы Государственная дума злоупотребляла. Это профилактическая норма», — отметил депутат.