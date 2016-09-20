Триполи, 20 сентября, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Два гражданина Италии и гражданин Канады были похищены в юго-западной части ливийской пустыни, заявили власти Ливии, сообщает 20 сентября Reuters.

chap15 Похищение

Иностранные специалисты были похищены рано утром 19 сентября в районе, расположенном между ливийскими городами Гат и Тахала, которые находятся недалеко от границы с Алжиром.

«Два итальянца работали над проектом взлетно-посадочной полосы в аэропорте, а гражданин Канады занимался установкой воздушной авиационной системы», — сказал мэр города Гат Мохамад Салех.

Многочисленные уголовные и вооруженные группы расположены в южной части ливийской пустыни, включая группировки исламистов, связанных с Аль-Каидой (запрещена в РФ).