Москва, 20 сентября, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал указ, согласно которому центральный аппарат МВД РФ будет сокращен более чем на 700 человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Установить предельную штатную численность центрального аппарата Министерства внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий) в количестве 6714 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 6061 человека, федеральный государственных гражданских служащих — 613 человек, работников — 40 человек», — говорится в тексте документа.

Кроме того, документ упраздняет должность одного из заместителей министра: вместо семи человек — шесть.

Напомним, что ранее центральный аппарат МВД РФ состоял из 7475 должностей, а количество заместителей министра равнялось 7.

Указ, который подписал президент РФ, вступает в силу с 1 октября 2016 г.