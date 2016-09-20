Москва, 20 сентября, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Помимо набранных партиями голосов, проанализировать результаты выборов позволяет явка избирателей. Об этом завил руководитель Лаборатории региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» Ростислав Туровский, комментируя региональные особенности и различия прошедших парламентских выборов в России, в ходе круглого стола, который проходит сегодня, 20 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM.

SteenJepsen Шахматы

«На мой взгляд изучать явку не менее важно, чем сами результаты партий. Это альтернативное прочтение выборов с точки зрения того, насколько эффективно смогли партии мобилизовать электорат», — заявил эксперт, отметив, что в этом контексте проиграли все партии.

Туровский подчеркнул, что для партии «Единая Россия» данный результат «чище и ближе к реальному уровню поддержки, но все же свидетельствует о спаде. Тот пик, который был в 2007 году, остался в прошлом». С этой же точки зрения, эксперт констатирует «полный провал» у партии «Справедливая Россия», а также отмечает, что говорить о хорошем результате не приходится и в отношении КПРФ и ЛДПР.

В целом, по итогам выборов, политолог заявил: «Старые игроки живут, но теряют свою поддержку. Новые ничего существенного не приобретают».

Руководитель Лаборатории региональных политических исследований НИУ «Высшая школа экономики» заявил о воспроизведении 2007 и 2011 годов в разрезе «географии выборов», отметив ряд влияющих факторов: губернаторские отставки и назначения, экономика и наличие кандидатов.

«Поддержка стала очаговой и фрагментированной», — заявил Туровский, комментируя полученные результаты оппозиционных партий. Он отметил, что так называемых «надежных регионов» стало меньше, добавив, что хронической проблемой для «Единой России» остается Дальний Восток.

Наконец, Ростислав Туровский отметил высокое значение партийного бренда в рамках прошедшей избирательной кампании: «Роль играла принадлежность к партии, а не сама личность кандидата».

Напомним, сегодня, 20 сентября, в пресс-центре ИА REGNUM прошло шестое заседание Экспертного клуба «Регион» на тему «Итоги выборов 18 сентября: ожидаемые и неожиданные». В ходе мероприятия участники определили, реализовались ли в ходе избирательной кампании запросы граждан, в частности, на новые лица, на новую повестку дня, на прямую коммуникацию с кандидатами. Эксперты сравнили политические партии по ряду критериев: повестке дня, технологиям, методам, ресурсам. Были проанализированы уровень и характер политической конкуренции в одномандатных округах, а также ряд других вопросов, связанных с избирательной кампанией.