Москва, 20 сентября, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 21 сентября, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 16,6 копейки и составил 64,7513 рубля. Курс евро к рублю вырос на 8,02 коп. — до 72,5279 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 5,52 копейки по сравнению с предыдущим показателем — до 68,2508 рубля.

К закрытию торговой сессии 19 сентября на Московской бирже курс доллара восстановился до 64,77 рубля, евро/рубль — до 72,39 рубля. Восходящая коррекция рублёвых пар была вызвана снижением нефтяных котировок после их роста на спекуляциях по вопросу заморозки уровня добычи нефти, который будет обсуждаться на заседании производителей в Алжире.