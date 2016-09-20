Рязань, 20 сентября, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Более 2% проголосовавших на выборах в Госдуму РФ рязанцев испортили бюллетени, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт регионального избиркома. Больше всего испорченных бюллетеней — в Рязанском избирательном округе №156. Причем в городских избирательных округах этот процент выше почти в два раза, чем в среднем по области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Всего в Рязанском одномандатном округе №156 процент испорченных избирательных бюллетеней на выборах одномандатников оказалось 5,7 тысяч штук (2,8%). В Скопинском одномандатном избирательном округе отказались голосовать за одного кандидата почти 5,3 тысячи человек, пришедших на выборы (2,7%).

В голосовании по федеральному списку испорченных бюллетеней почти в два раза меньше. Здесь в двух одномандатных округах испорчено всего 5,5 тысячи бюллетеней, что составляет примерно 1,4% от общего количества проголосовавших.

ИА REGNUM напоминает, что выборы депутатов Госдумы РФ прошли 18 сентября. В Рязанской области на участки для голосования пришло всего примерно 43% избирателей.

По итогам выборов победу одержала «Единая Россия». По результатам голосования за партийные списки партия набрала 54%. На втором месте оказалась ЛДПР, на третьем — КПРФ. В одномандатных округах победили также представители «ЕР» Елена Митина (округ №157) и Андрей Красов (округ №156).