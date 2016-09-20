Москва, 20 сентября, 2016, 14:20 — ИА Регнум. К разработке единых стандартов благоустройства городов России будут привлечены специалисты из Японии. Об этом говорится в сообщении Агентства ипотечного жилищного кредитования.

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По словам заместителя генерального директора АИЖК Дениса Филиппова, японские эксперты будут задействованы в проектах по внедрению технологий «умного города» и «зеленого строительства», транзитно-ориентированного проектирования городской среды, в том числе с учетом маятниковой миграции. Кроме того, опыт Японии будет использован для создания качественных экономически-эффективных общественных пространств, отвечающих запросам инвесторов и жителей городов.

Ожидается, что внедрение японских методов девелопмента на ранних этапах реализации проектов позволит повысить качество городской среды в городах России.

Также обсуждается участие японских инвесторов в проектах по освоению земельных участков в регионах России в качестве девелоперов и в разработке концепции и последующем освоении территории земельных участков Единого института развития в ДФО.

Ранее во Владивостоке в рамках встречи на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили перспективы сотрудничества двух стран в сферах энергетики, градостроительства, высоких спецтехнологий и приняли решение о реализации ряда крупных российско-японских проектов.

12 сентября глава Минстроя России Михаил Мень в рамках форума «Улучшение городской среды — национальный приоритет» сообщил, что ведомство совместно с АИЖК к 2018 году разработает стандарты благоустройства и развития городской среды. Стандарты будут носить обязательный характер для всех российских городов. Для их создания планируется привлекать специалистов института «Стрелка» и других организаций.