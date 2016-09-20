Москва, 20 сентября, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Предложение Минфина поднять НДС и нагрузку на зарплатный фонд является попыткой министерства в условиях нарастающего бюджетного дефицита найти дополнительные средства для «латания дыр». Об этом 20 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

Александр Красносельский. Сбор недоимок. 1869

«Но стоит отметить, что повышение НДС неизбежно скажется в цене товаров и услуг. Снижение реальных доходов населения и так сдерживает покупательскую активность, а в условиях повышения налогов на зарплату может привести к дальнейшему сокращению уровня жизни населения. Таким образом, решение проблем, в том числе и с неэффективным, а зачастую и нецелевым использованием бюджетных средств, в очередной раз пытаются решить за счет населения. После достижения конституционного большинства в новом созыве Госдумы правительство Медведева сможет проводить практически любые, в том числе и непопулярные, меры», — отметил Егоров.

Финансовый эксперт компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Сергей Душечкин также связывает инициативу с итогами выборов в Госдуму. «Пришло время заняться «прощупыванием почвы» для проведения новых непопулярных реформ, всё логично и естественно. Конечно, преподносится всё как благо, однако при ближайшем рассмотрении инициатив Минфина по изменению ставок НДС становится понятно, что это лишь очередной способ хоть как-то увеличить поступления в бюджет в ближайшие два года», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Душечкин.

По его словам, инициатива правильная, дефицит бюджета нужно держать в рамках, а инструментов для наполнения всё меньше: нефть не растёт, люди беднеют, экономика стагнирует. В таких условиях самым простым выходом из ситуации становится повышение налоговых ставок. «Всё бы хорошо, если бы россияне не обладали даром умело уходить от любых налогов, тем более, когда примером являются некоторые публичные лица в высших эшелонах власти со своими офшорами. Вот и в этот раз, как только нагрузка на бизнес будет увеличена, часть зарплаты работников неминуемо уйдёт в тень с перспективой не то что увеличить собираемость налогов, но и вовсе снизиться, пока не произойдет полная адаптация российской экономики к новым реалиям», — пояснил эксперт.

Напомним, как пишут «Ведомости», Министерство финансов РФ предлагает запустить реформу страховых взносов в 2017 году. Один вариант — взимать их со всего фонда заработной платы по единой ставке. Второй — повышение НДС до 20%.