Ереван, 20 сентября, 2016, 14:14 — ИА Регнум. В правительстве Армении начали происходить, как и обещали в правящей Республиканской партии Армении (РПА), кардинальные изменения.

Rita Willaert Здание правительства Армении

Сегодня, 20 сентября, президент Армении Серж Саргсян произвёл несколько назначений в правительстве. Свои посты потеряли министры финансов, энергетики и природных ресурсов, транспорта, сельского хозяйства. Три из четырёх уже бывших министров — Гагик Хачатрян, Гагик Бегларян и Серго Карапетян вызывали, наверное, наибольшее недоверие у общества, и в народе скорее были известны клички чиновников, чем их имена.

Бывший министр финансов — один из крупнейших бизнесменов Армении. Ему и его ближайшим родственникам принадлежат множество компаний в Армении. По официальным данным, Хачатрян является долларовым миллионером (за 2015 год задекларировал около $2,5 млн) и своё состояние он накопил в течение того времени, что занимал различные посты в правительстве с 1996 года. За это время он был начальником Государственной налоговой инспекции различных районов Еревана, замначальником налогового управления Министерства государственных доходов Армении, заместителем председателя Государственного таможенного комитета при правительстве, председателем Государственного таможенного комитета, председателем Комитета государственных доходов при правительстве.

По неофициальным данным, Хачатрян приобрёл одну из крупнейших в Европе фабрик по производству шоколада, в его доме работают домработницы из Филиппин и так далее.

Что касается новоназначенного министра финансов Вардана Арамяна, то его назначение не вполне укладывается в те публикации в армянкой прессе, согласно которым премьеру Армении Карену Карапетяну предоставлена полная свобода в выборе кадров. Арамян до назначения в правительство занимал должность первого заместителя руководителя администрации президента, а до этого был замминистра финансов. Помимо этого, Арамян член РПА.

На должность министра сельского хозяйства назначен Игнатий Аракелян, который до этого был директором Ереванского коньячного завода (принадлежит французской компании «Перно Рикар»). Его предшественник, также до назначения был директором завода. Но завода, которым владеет его сын и сын бывшего премьера Овика Абрамяна. Благодаря — «Арташатский консервный завод». Согласно публикациям СМИ, предприятие получало выгодные кредиты, тем самым, получая преимущество перед конкурентами.

Игнатий Аракелян широкой общественности неизвестен, в сети удалось найти лишь одно фото нового министра.

Портфель министра потерял также главный танспортник Гагик Бегларян. Он известен, скорее, своими криминальными связями, чем занимаемой должностью. Наиболее известная история связанная с Бегларяном произошла в бытность последнего мэром Еревана в 2010 году. Тогда на концерте Пласидо Доминго в Ереване, он ударил сотрудника протокольной службы администрации президента, за то, что тот посмел попросить Бегларяна пересесть. После этого последний был уволен. Но спустя два года президент Серж Саргсян, видимо, простил бывшего мэра и назначил его на пост министра транспорта, а два дня назад присутствовал на свадьбе сына Бегларяна.

Новым министром транспорта назначен Ваан Мартиросян, o котором ничего неизвестно, его биография пока не размещена на сайте правительства. Такая же ситуация с новым главой министерства энергетики и природных ресурсов Ашотом Манукяном, который сменил на этом посту Левона Йоляна. Последний успел побыть министром всего шесть месяцев.

Свои должности в новом правительстве сохранили Ваче Габриелян, который сегодняшним указом был назначен на пост вице-премьера, министра международной экономической интеграции и реформ, а Давид Арутюнян продолжит руководить аппаратом правительства на должности министра.

Если говорить о тех министерствах, главы которых еще сохраняют приставку и.о., то известно, что свои посты сохранят три министра-дашнакцакана, которые были назначены в рамках коалиционного соглашения между РПА и «Дашнакцутюн». По документу, дашнакцаканам отданы министерства экономики, территориального развития и науки и образования.

На данный момент неизвестна судьба двух ключевых министров. Согласно армянским СМИ, ни глава МИД Эдвард Налбандян, ни министр обороны Сейран Оганян свои посты не сохранят. Налбандян может стать послом Армении в России, уступив должность нынешнему главе администрации президента Вигену Саркисяну, а Сейран Оганян может сменить Николая Бордюжу на посту генсека ОДКБ.