Вена, 20 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо уверен, что в Алжире Международный энергетический форум завершится встречей стран-производителей нефти, и в этот раз им удастся прийти к соглашению по поводу стабилизации ситуации с добычей черного золота. Об этом генсек заявил в интервью для итальянской газеты la Repubblica, которое было опубликовано сегодня, 20 сентября.

Ilsurikat Добыча нефти

«Я верю в возможность того, что в этот раз действительно будет достигнуто соглашение», — отметил Баркиндо.

Он сказал, что стороны обсудят соглашение во время неформальной встречи в Алжире 26−28 сентября. Причем генеральный секретарь ОПЕК настолько уверен, что странам удастся договориться, что заявил о ратификации соглашения после переговоров, для которой в кратчайшие сроки будет созвано официальное заседание организации.

Баркиндо ясно дал понять, что сохранить цены на стабильном уровне — важно для всех сторон. Сейчас участники согласны с тем, что уровень запасов нефти надо сокращать, так как в мире имеется около трех миллиардов баррелей нереализованной сырой нефти. Причем, по словам генсека ОПЕК, даже Иран готов сотрудничать по этому вопросу. Это Баркиндо выяснил во время своего недавнего визита в Тегеран.

Напомним, что с 26 по 28 сентября в Алжире будет проходить XV Международный энергетический форум. Во время мероприятия планируется, что страны-нефтедобытчики соберутся в кулуарах форума для обсуждения возможной заморозки объемов добычи нефти. Эта мера может повлиять на ситуацию на мировом рынке нефти и повысить цены на черное золото. Ведь низкие цены значительным образом повлияли на экономику всех нефтедобывающих стран. Поэтому такие государства как Венесуэла, Эквадор и Кувейт, для которых нефть — это основной товар на экспорт, выступили инициаторами обсуждения «заморозки».

Две недели назад министр энергетики Алжира Нуреддин Бутерфа заявил, что в ходе неформальных переговоров может быть достигнуто соглашение о заморозке, которое может быть закреплено двумя соглашениями. Как ранее писало ИА REGNUM, первый документ касается членов ОПЕК, то есть страны, входящие в картель, должны договориться о заморозке между собой. Второе соглашение должно быть подписано странами, не входящими в ОПЕК. В таком случае, заявил Бутерфа, «будет шанс», что стороны смогут договориться.

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Аналогичную встречу стран ОПЕК и не ОПЕК уже пытались провести в апреле в Дохе. Однако тогда сделка по «заморозке» сорвалась из-за того, что в последний момент Саудовская Аравия отказалась участвовать в переговорах в отсутствии Ирана. Хотя позиция Тегерана по этому вопросу была озвучена заранее: Иран не хотел после отмены санкций замораживать свое производства. Страна взяла курс на наращивание производства черного золота и его экспорта. «Спонтанная» реакция саудитов заставила многих экспертов прийти к выводу о том, что, возможно, встреча в Дохе была организована отнюдь не для достижения самих договоренностей, а для медиа эффекта, который произошел на фоне обсуждений в СМИ подготовки к встрече.

В настоящее время Иран уже значительным образом нарастил добычу черного золота, успешно привлекает в свой нефтяной сектор зарубежные компании, в том числе российские, также утвердил новую модель нефтяных контрактов для иностранных компаний. Тегеран говорит, что готов поддержать ОПЕК в стремлении стабилизировать ситуацию на мировом нефтяном рынке. Министр нефти ИРИ Бижан Намдар Зангане заявлял об этом сначала в конце августа. Однако готовы ли иранские власти ради стабилизации заморозить свой уровень производства нефти, пока непонятно.

К тому же сегодня ряд экспертов все же склонен полагать, что разговоры о возможности сторон договориться о «заморозке» в Алжире — все тот же медиа эффект, который направлен на то, чтобы трейдеры увидели, что страны-производители нефти могут действовать согласованность. Ожидается, что таким образом получится подтолкнуть цены на нефть вверх. Правда, сегодня есть существенное отличие от ситуации в Дохе: в начале сентября Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение о совместном сотрудничестве для стабилизации ситуации на мировом рынке. Однако, как ранее заявил едущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, это может быть лишь продолжением медиа истории.

«Думаю, что пока что эта такая медиа история, потому что стороны подписали форму-игрушку в своих намерениях. Сказали, что намерены работать совместно для того, чтобы стабилизировать рынок нефти. Что они будут делать, из этого совершенно непонятно. Они даже не касались объемов производства. Ни о какой заморозке в подписанном соглашении пока что не говорится».