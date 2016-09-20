Москва, 20 сентября, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о сокращении численности штата МВД РФ почти на 100 тысяч человек. Соответствующий указ опубликован 20 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Установить предельную штатную численность органов внутренних дел РФ, финансируемую за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 904 тысяч 871 единицы», — говорится в документе.

Помимо этого, глава государства сократил предельную штатную численность центрального аппарата МВД на 761 единицу до 6714 единиц и упразднил одну из должностей заместителей министра внутренних дел — теперь их стало 6.

Таким образом, по сравнению с указом от 5 мая 2014 года, численность штата ведомства сократилась на 10%.