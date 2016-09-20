Белоярский, Свердловская область, 20 сентября, 2016, 14:21 — ИА Регнум. На Среднем Урале бывший заместитель главы Белоярского городского округа Сергей Прохоренко отправится под суд. Его обвиняют в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Жанры

По версии следствия, бывший замглавы с 2014 по 2015 год содействовал одной из фирм в получении муниципальных контрактов на строительство газовых котельных. Бюджетные средства были выделены на переоснащение новым оборудованием ЖКХ муниципалитета. Всего подрядчиком на проведение работ по модернизации оборудования было получено свыше 33 миллионов рублей. Следствием установлено, что за своё содействие Сергей Прохоренко якобы запросил 10%-й откат, и в результате получил от подрядчика более 3,3 миллионов рублей.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области уточнили, что расследование проходило совместно с оперативниками регионального УФСБ. В ходе следственных мероприятий были проведены многочисленные экспертизы, изъяты и приобщены к делу документы о закупке стройматериалов для строительства собственного дома обвиняемого. Также во время следствия судом был арестован автомобиль Сергея Прохоренко.

Отметим, что по делу также проходили руководитель фирмы и посредник при передаче взятки. Однако они активно сотрудничали со следствием и на основании закона освобождены от уголовной ответственности.

Напомним, что наказание за инкриминируемое обвиняемому преступление предусматривает законом лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2015 году в посёлке Белоярский было сорвано начало отопительного сезона. Жители замерзающего посёлка обращались в прокуратуру и к властям с требованием навести порядок в жилищно-коммунальном хозяйстве посёлка.

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В результате проверки было установлено, что проведённая модернизация отопительных сетей была проведена не качественно, работы не были доведены до конца, а муниципальному бюджету был нанесён существенный ущерб.

Позже в конце января 2016 года стало известно о задержании заместителя главы муниципалитета Сергея Прохоренко по подозрению во взяточничестве, при проведении модернизации теплосетей.

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Также по результатам проверки было возбуждено уголовное дело о халатности отдельных должностных лиц. В конце апреля 2016 года за халатность и превышение должностных полномочий был осуждён начальник отдела капитального строительства, газификации и жилищного хозяйства администрации Белоярского городского округа.

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