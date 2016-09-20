Москва, 20 сентября, 2016, 14:12 — ИА Регнум. Представители Федерального агентства по туризму 23 сентября обсудят с индийскими туроператорами увеличение въездного турпотока в Россию. Индийская делегация в составе 25 человек включает представителей крупных туроператоров выездного туризма из разных регионов страны — Дели, Гуджарат, Махараштра, Химачал и др., а также представителей индийских средств массовой информации, сообщили в Ростуризме.

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Индийская делегация посетит Россию в рамках информационного тура Visit Russia по маршруту Москва — Симферополь — Санкт-Петербург, который пройдет с 22 сентября по 1 октября 2016 года.

«Индия представляется очень перспективным источником въездного туристического потока для России. Последние годы туристский рынок в этой стране, как и в других государствах Азии, растет ускоренными темпами: турпоток уже составляет порядка 20 млн человек в год и в обозримой перспективе может вырасти в разы. Наша задача состоит в том, чтобы привлечь путешественников из Индии в Россию и добиться не меньшей популярности среди индийских туристов, чем Великобритания или Франция», — сказал глава Ростуризма Олег Сафонов.