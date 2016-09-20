Тбилиси, 20 сентября, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили осудил Россию за проведение выборов в Госдуму на территории «оккупированных» Абхазии и Южной Осетии. Соответствующее заявление сделала пресс-спикер президента Эка Мишвеладзе.

Michał Józefaciuk Георгий Маргвелашвили

Она обратила внимание на тот факт, что Россия открыла избирательные участки в Абхазии и Южной Осетии без разрешения центрального правительства Грузии, а население этих «оккупированных» территорий приняло участие в выборах в законодательный орган иностранного государства.

«Все это воспринимается как еще один шаг к аннексии оккупированных территорий. По мнению президента, совершенно недопустимо, чтобы проживающие в этих регионах более 114 тысяч человек были зарегистрированы в статусе избирателей в том или ином крае или округе Российской Федерации», — заявила пресс-спикер.

По ее словам, эти действия России грубо нарушают принципы международного права, и президент Грузии осуждает эти действия и призывает мировое сообщество отреагировать на них соответствующим образом.