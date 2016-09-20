Москва, 20 сентября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Надежда на то, что в Сирии будет возобновлено перемирие, есть, но она слабая, поскольку ситуация сложилась сложная и напряжённая. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 20 сентября.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Комментируя сложившуюся в Сирии ситуацию, Песков отметил, что пока надежда на перемирие «очень слабая». Свидетельство тому — сообщение о наступлении подразделений террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«На этом фоне пока мы испытываем крайнюю обеспокоенность», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Журналисты попросили Пескова назвать условия по восстановлению перемирия. Песков ответил, что условие не сложное — нужно лишь, чтобы террористы прекратили атаки на Вооружённые силы Сирии.

«И, конечно же, ещё не помешало бы, чтобы всё-таки наши американские коллеги случайно не бомбили сирийцев», — отметил Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что накануне, 19 сентября, сирийские вооруженные силы на протяжении всей недели были единственными подразделениями, которые соблюдали перемирие. Подобные действия ставят под угрозу вообще весь процесс перемирия.

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