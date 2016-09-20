Москва, 20 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Президент движения Yes California!, добивающегося проведения референдума о независимости в американском штате Калифорния, Луис Джей Маринелли заявил в интервью Russia Today, что штат хочет выйти из США по примеру Крыма и движение рассчитывает на поддержку России.

Devin Cook Флаг Калифорнии

Для того чтобы провести референдум о независимости, организации нужно будет собрать 400 тыс. подписей жителей штата — тогда правительство Калифорнии будет обязано провести голосование. «Но для этого мы должны будем представить общественности план финансового развития, чтобы доказать необходимость проведения этой процедуры», — уточнил Маринелли.

По словам лидера движения, Калифорния платит больше налогов, чем затем получает средств из федерального бюджета, — разница составляет примерно $16 млрд в год. В то же время инфраструктура здравоохранения и образования штата остаются без финансирования.

«Мы хотим иметь возможность самостоятельно распоряжаться нашими налогами у нас в Калифорнии, а не субсидировать другие штаты, в то время как мы платим самые высокие налоги по стране», — сказал Маринелли. Он добавил, что штат не хочет «участвовать во внешней политике Америки», жители не хотят «этого «хулиганства» Соединенных Штатов» — «зарубежных войн».

Процесс сбора подписей за референдум движение планирует начать в 2017 году, пока разрабатывается стратегия по развитию нового государства. «Смысл нашей кампании — присоединиться к миру в качестве независимого государства», которое будет вести по отношению к России дружественную политику, заключил он.