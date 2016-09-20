Москва, 20 сентября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил благодарность за заслуги в области охраны здоровья населения министру здравоохранения Веронике Скворцовой. Распоряжение опубликовано 20 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вероника Скворцова

«За заслуги в области охраны здоровья населения объявить благодарность Правительства Российской Федерации министру здравоохранения Российской Федерации Скворцовой Веронике Игоревне», — говорится в документе.

Напомним, ранее стало известно, что глава Минздрава Вероника Скворцова спасла жизнь одной из пассажирок самолёта Москва — Нью-Йорк. Министр оказала первую помощь женщине, почувствовавшей себя плохо, после чего пилоты самолёта приняли решение об экстренной посадке в аэропорту Пулково.