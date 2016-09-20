Нью-Дели, 20 сентября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. Два человека погибли и около 20 получили ранения в восточном индийском штате Ассам во время операции полиции по выселению жителей, проживающих вблизи индийского парка диких животных, сообщает 20 сентября Reuters.

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«Мы проживаем в этой области в течение многих десятилетий, и вдруг правительство решило нас выселить… Силы безопасности открыли по нам огонь», — сказал лидер общины села Бандердуби Рафик Али.

«Правительство пообещало предоставить финансовую компенсацию в течение 30−40 дней после выселения. Насильственное сопротивление со стороны жителей было неоправданным», — сказал министр финансов штата Ассам Химанта Бисва Сарма.

Около 300 семей, проживающих вблизи национального парка Казиранга, должны покинуть свои дома по решению суда, т.к. индийские власти считают, что выселение поможет предотвратить браконьерскую охоту на однорогого носорога, обитающего в парке Казиранга.