Рига, 20 сентября, 2016, 14:03 — ИА Регнум. 29 сентября в Латвии пройдет акция протеста работников системы здравоохранения и социального ухода. Протестующие собираются разыграть спектакль около здания Сейма, а на следующей акции у парламента будет развернут «Ковер смерти», сообщает LETA.

Густав Климт. Жизнь и смерть. 1908-1911

Как стало известно, акция медиков пройдет под девизом «За жизнь народа!», во время которой протестующие разыграют спектакль, главными героями которого будут Смерть и Жизнь народа.

У здания Сейма будет также проведен сбор подписей под письмом депутатам с требованием увеличить финансирование здравоохранения. После акции протеста подписаться под письмом можно будет в бюро Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода, на сайте профсоюза и, возможно, также в медицинских учреждениях.

На следующей же акции протеста, которая запланирована на 12−13 октября, когда проект госбюджета 2017 года будет передан из Министерства финансов в Сейм, у здания парламента будет развернут символический «Ковер смерти». Затем в Сейм будет передано письмо с собранными подписями.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа профсоюз призвал правительство финансировать здравоохранение в соответствии с международной практикой и отложил вопрос об акциях протеста. Однако уже два дня спустя правительство выделило медицине дополнительно на 2017 год только 45 млн евро вместо 70 млн евро, которых требовал Минздрав.

Министр здравоохранения Анда Чакша заявила, что в результате пациентам и в 2017 году придется считаться с длинными очередями на обследования у специалистов.

Напомним, сейчас в Латвии на медицину выделяется меньше 3% ВВП, притом, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%.