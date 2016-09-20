Женева, Швейцария, 20 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Более 300 тыс. мигрантов и беженцев пересекли Средиземное море с начала 2016 года, чтобы попасть на территорию Европы, заявил 20 сентября верховный комиссар ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер. Об этом сообщает BFM TV.

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С таким заявлением Спиндлер выступил на пресс-конференции в Женеве. Он подчеркнул, что при сохранении нынешних темпов число погибших за 2016 год беженцев и мигрантов, пытающихся добраться до территории Европы, может превзойти зарегистрированные за прошлые годы показатели.

«Число беженцев и мигрантов, достигнувших побережья Европы, сегодня превысило отметку 300 тыс. человек», — отметил он.

Напомним, по данным ООН, с начала 2016 года в Средиземном море погибло более 3 тыс. человек, что приближается к показателям, зарегистрированным за весь предыдущий год, когда в Средиземном море всего погиб 3771 человек.