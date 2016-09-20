Владивосток, 20 сентября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Луч-Энергия», которым не выплачивают задолженность по зарплатам и премиальным, «выживают с трудом». Об этом, как передает Sportbox.RU, заявил капитан владивостокского клуба Алексей Ребко.

Steven Depolo Футбольный мяч

«Мы (игроки команды), приняли решение не тренироваться, пока нам не выплатят все задолженности по зарплатам и премиальным», — говорит спортсмен.

По его словам, задолженность клуба перед игроками по зарплатам на данный момент составляет более 3-х месяцев, а по премиальным — за весь прошлый и нынешний сезон.

«Игроки сейчас выживают с трудом, — отмечает футболист. — Многие привезли свои семьи. Доходит до абсурдного, там где мы живем, нас выгоняют».

При этом Ребко добавил, что финансовую ситуацию во владивостокском клубе надо как-то решать.

«Я понимаю, что сейчас непростая ситуация в регионе, но и с клубом что-то надо делать», — говорит спортсмен.