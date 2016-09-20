Ханты-Мансийск, 20 сентября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В Югре посадили под домашний арест сотрудницу Советского отдела Природнадзора ХМАО, которую подозревают в получении взятки в 20 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы Советского отдела Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО — Югры по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение через посредника взятки в особо крупном размере путем ее вымогательства»).

В материалах уголовного дела указано, что подозреваемая в период с октября 2013 по ноябрь 2015 года якобы вынудила руководство одной из коммерческих организаций, на которую распространялись надзорные функции Природнадзора, заключить фиктивный договор подряда на сумму почти 20 миллионов рублей с фирмой, возглавляемой ее супругом. И сделала это будто бы зная заведомо, что договор исполняться не будет, поскольку фирма-подрядчик не имела возможности оказать необходимый комплекс услуг.

После создания формального документооборота, супруг подозреваемой, принудил директора коммерческой организации подписать исполнительную документацию и перевести денежные средства на счета возглавляемой им фирмы. Фактически денежные средства в сумме около 20 миллионов рублей были присвоены подозреваемой и ее супругом. Помимо уголовного дела в отношение чиновницы, заведено дело и на ещё мужа.

Местное ИА «2 города» сообщает, что чиновница из Природнадзора Югры вымогала с крупного предприятия от фирмы подрядчика ФСК ЕЭС, строившей ЛЭП к Няганской ГРЭС по территории Советского района, якобы за нарушение лесного законодательства. И взятка в 20 млн рублей — одна из крупнейших за десятилетие в ХМАО и часть полученных чиновницей средств предназначалась непосредственно ее вышестоящему начальству.

Как сообщают в СКР ХМАО-Югры, сейчас проводится комплекс следственных мероприятий для установления других возможных коррупционных эпизодов в окружном Природнадзоре.