Москва, 20 сентября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. День Республики Южная Осетия олицетворяет мужество и стойкость югоосетинского народа, в борьбе отстоявшего свое право на достойную и мирную жизнь, говорится в поздравлении президента РФ Владимира Путина на имя главы Южной Осетии.

ИА REGNUM Владимир Путин

Российский президент направил поздравление Леониду Тибилову в связи с празднованием 26-й годовщины провозглашения Республики.

«Примите самые искренние поздравления по случаю Дня Республики. Этот праздник олицетворяет мужество и стойкость югоосетинского народа, в борьбе отстоявшего свое право на достойную и мирную жизнь. Ваша страна уверенно движется по пути государственного строительства, социально-экономического развития, укрепления национальной безопасности. Во всех этих сферах Россия продолжит оказывать Южной Осетии всемерное содействие и помощь», — говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер выразил уверенность, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений, основывающихся на прочных традициях дружбы и союзничества, отвечает коренным интересам братских народов.

Путин пожелал Тибилову крепкого здоровья, благополучия и новых успехов, а народу республики — мира и процветания.