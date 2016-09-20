Владикавказ, 20 сентября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. На окраине селения Гизель Пригородного района РСО-Алания состоялся траурный митинг в память погибших 14 лет назад при сходе ледника Колка в Кармадонском ущелье. Как передает 20 сентября корреспондент ИА REGNUM , у памятника жертвам природной стихии собрались руководители республики, представители общественности, школьники и родственники тех, кто оказался под селевыми потоками.

Vt-808 Памятник погибшим от схода ледника Колка

Венки и цветы к монументу возложили вновь избранный глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства и парламента республики, а также учащиеся гизельских школ и родственники погибших.

«С чувством глубокой скорби мы вспоминаем в этот день тех, кого уже нет рядом с нами. Соболезнуем родным и близким. В дальнейшем, конечно, нам надо проводить мониторинг таких опасных участков в республике, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась», — сказал Вячеслав Битаров.

Траурное мероприятие прошло и в высокогорном селении Кармадон. Здесь возле обелиска погибшим собрались родственники, друзья и знакомые тех, кого похоронил ледник. Родные оплакали своих близких и возложили букеты цветов к памятной плите.

Напомним, что 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошел ледник Колка. Погибли в природной катастрофе 125 человек. Среди тех, кто оказался под лавиной и съемочная группа известного российского актера и кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего. В горах Северной Осетии проходили съемки нового фильма кинорежиссера.