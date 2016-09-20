Цхинвал, 20 сентября, 2016, 13:50 — ИА Регнум. 26-ю годовщину провозглашения республики в Южной Осетии по традиции отметили военным парадом. По одной из главных улиц столицы прошли подразделения Цхинвальского гарнизона Министерства обороны, подразделения МВД, Пограничной службы, МЧС, парадные расчеты Пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии, 4-й российской военной базы.

Флаг Южной Осетии

Уже третий раз в параде принимают участие женские парадные расчеты.

В связи со строительными работами, которые проходят на главной площади столицы, где обычно принимали парад, в этом году к параду не привлекли военную технику.

Народ и гостей республики поздравил главнокомандующий Южной Осетии Леонид Тибилов, который принимал парад. Он пожелал всем счастья и здоровья, а всей республике мира и процветания.

Президент отметил, что сегодняшний праздник вместе с Южной Осетией отмечают и в Северной Осетии, в России и других странах, о чем свидетельствуют поступившие в адрес руководства поздравления, включая телеграммы от президента РФ Владимира Путина, руководителей отдельных субъектов страны, общественных организаций и отдельных политических и общественных деятелей.

«Об этом же свидетельствует и тот факт, что в эти минуты в далеком Стамбуле проходят торжества по случаю Дня Республики Южная Осетия. Сегодня в Стамбуле в торжественной обстановке открылась выставка, посвященная Южной Осетии. Мы помним, какое активное протестное движение они возглавили в августе 2008 года в Анкаре, Стамбуле, Измире и других крупных городах Турции», — сказал президент.

Сегодня же запланированы различные праздничные мероприятия, народные гуляния, этнографический праздник, концерт под открытым небом и праздничный фейерверк.