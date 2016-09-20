Бишкек, 20 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. В настоящее время государственный долг Киргизии составляет $4 млрд 72,2 млн (более 264,35 млрд рублей) или 60,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта республики за 2016 год. Об этом сегодня, 20 сентября, сообщила пресс-служба Министерства финансов этой среднеазиатской страны.

goodfon.ru Деньги

Показатель внешнего долга достигает 56,3% от ВВП или $3 млрд 762,6 млн (свыше 244,25 млрд рублей), а внутренний долг составляет лишь $309,6 млн (почти 20,1 млрд рублей). При этом, согласно законодательству Киргизии, верхний предел внешнего долга республики не должен превышать 60% к ВВП, в противном случае страна должна будет перестать брать кредиты у других государств и международных финансовых организаций.

Также в финансовом ведомстве Киргизии отметили, что расходы по проектам программы госинвестиций в январе — августе 2016 года составили 14 млрд 492,8 млн сомов (13,71 млрд рублей). Из них внешние инвестиции — 14 млрд 70,2 млн сомов (более 13,31 млрд рублей), внутренние (из республиканского бюджета) — лишь 422,6 млн сомов (0,4 млрд рублей).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным Министерства финансов, по итогам 2015 года внешний долг Киргизии составлял 273 млрд 320 млн сомов (свыше 258,65 млрд рублей) или 64,5% от ВВП. Отметим также, что доходы бюджета этой среднеазиатской страны в первой половине 2016 года не превышали 54 млрд 335,1 млн сомов (около 51,42 млрд рублей по текущему курсу), а расходы достигли 67 млрд 882,7 млн сомов (64,24 млрд рублей). Таким образом, дефицит республиканской казны в этот период составил 13 млрд 547,6 млн сомов (12,82 млрд рублей).