Москва, 20 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Указом президента Российской Федерации на должность командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) назначен генерал-полковник Александр Дворников, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Александр Дворников

С 1 июля 2016 года Дворников исполнял обязанности командующего войсками округа.

Справка:

Дворников Александр Владимирович родился в 1961 году в Уссурийске Приморского края.

После окончания в 1982 г. Московского высшего общевойскового командного училища проходил службу в Дальневосточном военном округе на должностях командира взвода, роты, начальника штаба батальона.

В 1991 г. окончил Военную академию им. М. В. Фрунзе, после чего проходил службу в должностях заместителя, а затем командира мотострелкового батальона в Западной группе войск.

С 1995 по 2000 год — начальник штаба полка, командир полка в Московском военном округе. С 2000 по 2003 г. проходил службу в Северо-Кавказском ВО на должности начальника штаба дивизии, а затем командира дивизии.

В 2005 г. окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ и был назначен заместителем командующего объединением, позднее начальником штаба объединения в Сибирском ВО.

С 2008 по 2010 г. — командующий объединением в Дальневосточном ВО. С мая 2012 г. по июнь 2016 г. — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Центрального ВО.

Награжден орденами, медалями и наградами. В июне 2016 года генерал-полковнику Александру Дворникову присвоено звание Героя России.