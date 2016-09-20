Ницца, Франция, 20 сентября, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Восемь человек были задержаны и находятся под стражей в Ницце в связи произошедшем в городе терактом, унесшим жизни более 80 человек, сообщает France Bleu.

Александр Умрихин ИА REGNUM Фото с места теракта в Ницце (лето 2016, спустя 2 недели после теракта)

Задержания прошли с 19 по 20 сентября в рамках расследования теракта, произошедшего 14 июля, в различных частях города. Задержанными оказались лица, имеющие как гражданство Франции, так и Туниса. Под арестом они могут находиться до четырех суток.

По данным полиции, эти лица имели близкие контакты с Мохаммедом Ляуэже Булелем, водителем грузового автомобиля, совершившим массовое убийство на Английской набережной в Ницце, в ходе которого погибло 86 человек.

В данный момент следствие проверяет, причастны ли задержанные к теракту. Правоохранительные органы также пытаются установить, откуда террорист достал огнестрельное оружие, использованное во время теракта.