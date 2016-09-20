Ростов-на-Дону, 20 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум.



JuergenPM Вода. Галька

Несмотря на то, что официально купальный сезон официально окончен, в Ростовской области произошла трагедия. В селе Александровка Матвеево-Курганского района на реке Крынка утонула двухлетняя девочка. Как сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 20 сентября, начата доследственная проверка.

Как полагают следователи, накануне маленького ребёнка оставили без присмотра родители. Около 17:00 девочка вышла из дома и пошла к водоёму. Нашли малышку уже в реке.

Судмедэкспертам предстоит выяснить истинные причины смерти ребёнка, но признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Детали инцидента также выясняются.

Напомним, что в конце августа на Дону утонули два девятилетних брата-близнеца. Они отдыхали с мамой и тётей на берегу реки, во время купания сыновей затянуло течением под воду. Но взрослые помочь детям не успели.

Добавим, что с 1 июня по 1 августа в регионе утонули 33 человека, трое из них — дети.