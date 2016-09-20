Киншаса, 20 сентября, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Вооруженные люди подожгли штаб-квартиру одной из оппозиционных партий Демократической Республики Конго, по меньшей мере два человека погибли в результате пожара, сообщает 20 сентября Reuters.

stroypuls.ru Пожар

«Мы спали, когда пришли люди и начали ломиться в дверь … Я увидел людей в военной форме… Они разлили бензин и подожгли его. Я выбежал из офиса», — сказал член партии СДСП Жан Тумба.

После пожара в офисе Союза за демократию и социальный прогресс (СДСП), оппозиционной партии Конго, были обнаружены два обгоревших тела.

На полу были разбросаны пустые канистры из-под бензина. Ранее сообщалось, что в пожаре погибло три человека, но третий пострадавший оказался жив, хотя получил сильные ожоги.

Партия СДСП является одной из основных оппозиционных партий Конго. СДСП призывает президента Конго Джозефа Кабилу уйти в отставку. Президентский срок Кабилы истекает в декабре 2017 года.